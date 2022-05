Tragedia en Televisa: Mueren padres de galán de novelas y cae en depresión; intentó quitarse la vida

Ciudad de México.- A casi dos años de la pérdida de sus dos padres, con apenas días de diferencia, famoso galán de Televisa revela que ha intentado quitarse la vida en el pasado y que lo ha reconsiderado en tiempos recientes debido a la depresión.

Se trata del actor de telenovelas Ricardo Franco, quien ha participado en proyectos como Mi pecado, Corazón indomable, Ni contigo ni sin ti, Que te perdone Dios, Mi fortuna es amarte y actualmente Amor dividido, protagonizada por Gabriel Soto y Eva Cedeño.

Y esque luego de la repentina muerte de sus dos padres ocurrida en septiembre del 2020 con menos de 15 días de diferencia, el histrión de 41 años reveló a TVNotas que ha tenido terribles pensamientos y ha contemplado quitarse la vida.

Franco contó que sus padres Felipe Franco y Sofía Sierra murieron por negligencia médica, lo que le ha traído aún más dolor. El actor también sufrió la muerte de su perro, a quien consideraba parte de la familia, y su abuela, quien falleció atropellada.

Todas estas pérdidas hicieron que el actor pasara por una fuerte crisis de ansiedad y depresión, misma que le provocó pensamientos suicidas, los cuales afirma ha tenido desde que era niño, revelando que ya había intentado quitarse la vida en varias ocasiones.

Yo de niño tenía pensamientos, yo sentía que no me querían, que no le importaba al mundo (...) Intenté varias veces quitarme la vida. La primera vez cuando tenía 5 años, después a los 10, a los 12, y en la secundaria por ahí también lo quise hacer, y ahora que me pasó todo esto se me venía a la mente las ganas de querer hacerme algo".