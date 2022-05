Tras terminar con 'Los Ricos También Lloran', Fabiola Guajardo lanza 'preocupante' tuit

Ciudad de México.- Luego de concluir con las grabaciones de Los Ricos También Lloran, la villana del melodrama, 'Soraya Montenegro', lanzó un tuit a sus seguidores que los mantuvo alerta.

Como es bien sabido, en la actualidad, los famosos mantienen cierto vinculo con sus seguidores a través de las redes sociales, porqué a partir de ahí es donde comparten sus inquietudes, reflexiones e incluso hacen denuncias sociales.

Este jueves, 12 de mayo, la actriz que interpretó a 'Soraya Montenegro' en la readaptación de María la del Barrio y la Los Ricos También Lloran, habló un poco sobre su estado de ánimo y cómo suele referirse a sí misma en ciertas situaciones.

Yo me he dicho loca mil veces pero la verdad es que solo me sentía… enamorada, histérica, atrevida, desesperada, triste, emocionada, impaciente, acelerada, dolida, apasionada, amargada, ilusionada, furiosa o tremendamente feliz", declaró Guajardo