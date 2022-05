¡Adiós boda! Gabriel Soto vuelve a Televisa y confirma en 'Hoy' que no puede casarse con Irina Baeva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico galán de Televisa Gabriel Soto dejó en shock a la audiencia de esta televisora pues hace algunas horas reveló la dura razón por la que no puede casarse con su novia, la actriz rusa Irina Baeva.

Frente a las cámaras y micrófono del matutino Hoy, el protagonista de melodramas como Te acuerdas de mí y Amor Dividido explicó que hay un grave problema que impide su boda con la originaria de Moscú. ¿Se acabó el amor?.

Sin embargo, el exesposo de Geraldine Bazán resaltó que no es porque no tengan ganas de casarse, sino porque sus suegros no pueden salir de Rusia debido al conflicto bélico que mantienen en contra de Ucrania.

Seguimos en los preparativos y lo único que nos ha detenido es el tema de Rusia, la familia de Irina está temerosa de salir de Rusia y por supuesto que no queremos hacer una boda si no está su familia", resaltó.

No obstante, Gabriel manifestó que será antes de que finalice este 2022 cuando él y Baeva puedan ser llamados marido y mujer:

De este año no pasa, ya nos esperamos también, vino la pandemia y son cosas que están fuera de nuestras manos, tenemos que esperar un poco a que se aligere un poquito el conflicto y si no, yo me voy a Rusia".

Y aunque ya tiene dos hijas, Alexa Miranda y Elissa Marie, el galán de telenovelas no descartó que pronto él e Irina den la sorpresa de que están en la dulce espera.

Es algo que queremos hacer, queremos hacer la boda y después ya formar la familia, agrandarla, es un sueño que tiene Irina y yo feliz", añadió.

Asimismo, Soto confirmó que volverá a la pantalla chica con un proyecto muy especial ya que aparecerá de forma especial en el nuevo programa de comedia Tal para cual, donde será esposo de 'Nacaranda', entrañable personaje interpretado por Consuelo Duval.

