¡Golpe bajo! Sin pelos en la lengua, Belinda 'se burla' del nuevo romance de Christian Nodal

Ciudad de México.- A tres meses de anunciar públicamente que acabó su romance y compromiso matrimonial con Christian Nodal, Belinda se sincera sobre cómo ha vivido el duelo tras su ruptura y ¿manda mensaje a su ex por su nueva conquista?

En entrevista para el portal Iconos Playz, la cantante y actriz española impactó al revelar si busca el amor tras terminar con el artista sonorense, quien recientemente ha sido visto de una guapa mujer y hasta ha posado para revistas para caballeros con una modelo.

Belinda, quien acaba de estrenar la serie Bienvenidos a Edén, abrió su corazón y reveló que tras su rompimiento ahora busca mucha paz y tranquilidad para curar el alma, pues además los chismes sobre el anillo que recibió han sido mucho para ella.

Para muchos, esto habría sido una fuerte indirecta a su expareja, quien ha aparecido con múltiples mujeres en público desde su ruptura y según usuarios "no sabe estar solo".

Por otro lado, algunos aseguran que a Beli no está enfocada en lo que Nodal está haciendo y ha preferido centrarse en ella y buscar tranquilidad tanto en su vida personal como profesional.

La felicidad es mucho más simple de lo que a lo mejor uno piensa, y viene desde adentro, tienes que estar bien tú, porque si tú no estás bien, ni aunque llegue la persona más simpática, ni el más lindo, si tú no estás bien no puedes ni dar ese amor, ni tampoco lo puedes recibir", declaró Belinda.