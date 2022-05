Hijo de Ariadne Díaz heredaría su talento artístico y debuta en ¿novela de Televisa?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El hijo de Ariadne Díaz habría heredado el talento de su madre en las artes del entretenimiento, hecho que reveló recientemente en ¿una nueva novela de Televisa?

Ariadne Díaz es una actriz que comenzó a trabajar desde joven en San Ángel, colaborando en melodramas como Llena de amor, La mujer del vendaval, El color de la pasión, La malquerida y próximamente protagonizará la producción de Rosy Ocampo, Vencer la Ausencia, donde compartirá cámaras con Mayrín Villanueva, Alexis Ayala y Nailea Norvind.

Resulta ser que, el pasado miércoles, 11 de mayo fue el cumpleaños de su pequeño hijo, quien celebró su aniversario número seis de vida y, lejos de pedir a un payaso que lo entretuviera durante su fiesta, él optó por dar su propio show frente a sus invitados.

Resulta ser que el pequeño demostró tener un gran talento para hacer trucos de magia, como cambiar de color unos pañuelos, entre otras cosas, pero ¿en realidad lo hizo él?

Hijo de Ariadne Díaz 'haciendo' trucos de magia

Lo cierto es que no, se trataba de un mago que se encontraba detrás del pequeño, quien estaba haciendo todos los trucos de magia, pero esto no evitó que los seguidores de Díaz se derritieran de amor por el pequeño y declararan que había heredado las dotes artísticas de su madre por que sí bien, él no hizo los trucos, pese a su corta edad, optó por pasar al frente a entretener a sus invitados.

