Lloró en camerinos: Dan ultimátum a Galilea Montijo en Televisa y explota en vivo en 'Hoy'

Ciudad de México.- La reconocida conductora Galilea Montijo, quien tiene 27 años en las filas de Televisa, dejó en shock a miles de televidentes luego de confesar en plena transmisión en vivo del programa Hoy que acabó llorando en los camerinos de la empresa luego de recibir un fuerte regaño.

Como se sabe, en los últimos días se ha estado especulando que la mujer nacida en Guadalajara, Jalisco, tendría los días contados dentro del matutino de Las Estrellas ya que presuntamente los altos mandos de San Ángel la querrían sacar porque tiene una 'desgastada imagen'.

Sin embargo, la más reciente confesión que hizo 'La Gali' no tiene nada qué ver con esta situación y en realidad se trata de un hecho que ocurrió hace más de 10 años.

Resulta que la presentadora y actriz de 48 años encaró en días pasados a la maestra Ema Pulido en Las Estrellas Bailan en Hoy pues recordó que cuando ella participaba en el reality Bailando por un sueño, la apodada 'Jueza de Hierro' siempre la hizo pedazos.

Montijo le dijo a la reconocida bailarina que actualmente es mucho más condescendiente y amable a la hora de emitir una crítica, contrario a lo que ella vivió en 2005.

Acto seguido, la tapatía explicó que en una ocasión Ema le dio un ultimátum por aparecer con vendas en la pista de baile pues se había lastimado e imitó el regaño que le dio entonces:

Es más, me acuerdo que me metí a llorar al camerino porque me dijo 'aquí no se viene con vendas, no me importa que te hayas lastimado, y a mí me vale tu sueño y no me importa', yo hubiera querido que me tocara la Ema de aquel entonces", añadió.