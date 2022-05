Pleito en Televisa: Olivia Collins se harta de Manelyk y la destroza al aire en 'Hoy'

Ciudad de México.- El público de Televisa presenció fuertes momentos de tensión en el programa Hoy debido a que ocurrió un fuerte pleito entre la actriz Olivia Collins y la controversial influencer Manelyk González.

El problema comenzó desde la semana pues la exintegrante de Acapulco Shore y su compañero Carlos Speitzer hicieron enfurecer a la intérprete de 64 años porque se quedaron más tiempo en el salón donde debía ensayar.

La señora me corrió de su ensayo y yo ya había tenido problemas pero no con ella sino con Violeta y Raymix, me corrió horrible, o sea tantita educación, podría ser que la señora está en sus días", expresó Mane.