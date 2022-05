¡Separados! Tras 7 años juntos, Angelique Boyer y Sebastián Rulli impactan a 'Hoy' con dura noticia

Ciudad de México.- Angelique Boyer y Sebastián Rulli, por separado, se sinceran ante las cámaras del programa Hoy de Televisa y hablan de algo muy íntimo en su relación que dejó muy tristes a los conductores del matutino.

Ambos, de manera separada, hablaron al respecto de un tema muy controversial y sobre el cual ya han sido interrogados antes. ¿Una ruptura? No, sino el tener hijos luego de 7 años de relación.

La protagonista de telenovelas como Teresa, Abismo de pasión y Vencer el pasado abrió su corazón y reveló que lo más difícil que ha tenido que enfrentar fue la muerte de su madre, ocurrida hace 7 años.

Un amigo me enseñó en esos tiempos una palabra muy importante: la quietud. Dale quietud a tu sentimiento, hay cosas que no puedes cambiar y tienes que aceptar. Vas a pasar por muchos procesos, el luto es muy diferente en cada quién".

En el 10 de mayo, Día de las Madres, Angelique contó que la recuerda con mucho amor, además de también estar agradecida por otras mujeres en su vida.

Pese a que tenía una gran relación con su madre, la actriz mencionó que ha tomado la decisión de no tener hijos.

La verdad estoy cada día más convencida que es probable que no tenga hijos. Estamos viviendo épocas muy diferentes, sin embargo sigue habiendo mucho juicio pero la verdad es algo que a nadie le importa".

Sobre su reciente viaje por Europa con Sebastián Rulli, dijo: "Llevábamos muchos años de no salir juntos de viaje, pero qué te digo, fue enriquecedor para el alma y retroalimentarnos al cien".

Finalmente, Boyer contó cuál es el próximo proyecto en su carrera: "Quiero hacer un personaje que tenga más acción, más real, que sea una súper heroína pero también quiero hacer a la chava que esté en el campo disfrutando de la naturaleza y creyendo en los príncipes azules".

Por otro lado, conductores en el programa Hoy quedaron en shock con las palabras de Angelique, pues tanto Galilea Montijo como Andrea Legarreta no podían creer que no fueran a tener hijos.

"Ella me parece que tiene una dulzura muy especial que sería una mamá muy dulce... pero bueno cada quién", agregó Andrea, mientras que Galilea añadió: "Uno nunca sabe".

Posteriormente, en una entrevista separada vía remota, Rulli fue cuestionado al respecto sobre lo declarado por Angelique y lo confirmó:

La verdad es que me veo junto a ella de aquí a 5 años y muchos más. Tenemos una relación hermosa, de mucha amistad y amor sincero, desinteresado. Solo Dios sabe el milagro de la vida, si se dará o no pero en lo personal no tenemos planes".