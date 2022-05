¡Shock en Televisa! Consuelo Duval explota por pleito con Galilea Montijo: "Me saca de mis casillas"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz y conductora de Televisa, Consuelo Duval, confirmó que regresa a la televisión con el spinoff de La Hora Pico y estalla ante la prensa al ser cuestionada sobre su supuesta rivalidad con Galilea Montijo ahora que se unió a Netas Divinas.

La comediante se mostró muy emocionada ante los reporteros por volver a la televisión en Tal para cual, spinoff del famoso programa de comedia La Hora Pico, el cual se centrará en 'Nacasia' y 'Nacaranda' y en donde volverá a trabajar con Lorena de la Garza.

Por otro lado, la prensa la cuestionó sobre su presunta mala relación con Galilea Montijo ahora que se incorporó oficialmente al programa de Unicable Netas Divinas, en donde Consuelo colabora ya con Natalia Téllez, Paola Rojas y Daniela Magún.

En redes sociales, gran parte del público aseguró que era "evidente" la mala relación entre Galilea y Consuelo, además de afirmar que se ven "forzadas", por lo que en lugar de transmitir buena vibra, reflejan lo contrario.

Ante esto, reporteros abordaron a Consuelo y le preguntaron si era cierto el rumor de que incluso se burlaba de ella y la llamaba "Galilela". Al escuchar las preguntas, Consuelo inmediatamente dijo:

¡Ay no!, eso se me hace una verdadera mam..., y eso me saca muy cañón de mis casillas, quien me conoce, porque he sido total y absolutamente transparente, sabe que, si me encab... que Galilea estuviera en el programa, lo haría evidente".

No obstante, sí dejó claro que la tapatía no es su amiga, pero está abierta a que lo sea, ya que se tienen que conocer mejor.

¡Claro que no!, es mi compañera, la conozco hace muchos años, no es mi amiga, lo reitero, porque no nos hemos ido de pedas, porque no sabe mi historia, porque no estuvo cuando mi papá se murió, por muchas cosas no es mi amiga, pero lo va a ser, a pesar de todos y a pesar de todo lo que digan".

Sobre el presunto apodo que le puso a Gali, Consuelo se molestó y exigió que no pongan palabras en su boca.

No pongan palabras en mi boca que yo no he dicho, porque eso es una barbajanada y no se vale, y ustedes me conocen y si hay una neta divina soy yo".

Finalmente, dejó en claro que la conductora del programa Hoy tendrá todo su apoyo durante su integración en el proyecto que comparten juntas, además de condenar a los que la han estado atacando.

Quiero mucho a Galilea, la estoy abrazando muy fuerte porque la están atacando muy cab..., tampoco se lo merece, y vamos a entrar cuatro mujeres que con toda la sororidad del mundo la vamos a abrazar y la vamos a integrar al programa, le guste a quien le guste", finalizó.

Sobre actores que son problemáticos y tienen pleitos con otros famosos, Consuelo contó que ella sí solía ser así hace unos años pero eso ya está en el pasado, reiterando que su único objetivo es divertir al público y entretenerlo.

Yo tuve mi época hace 10 años en que era una chava que la hizo de ped... porque creo que las mujeres debemos tener el mismo lugar que el hombre. Nimodo, la hice de ped... quería igualdad, armé un borlote, se me castigó por eso, pagué mi castigo y estoy de regreso como debe de ser".

