Tensión en Televisa: Natalia Téllez le dice sus verdades a Galilea Montijo y la desenmascara en vivo

Ciudad de México.- Natalia Téllez, quien formó parte del programa Hoy, recibió a Galilea Montijo en su debut en Netas Divinas con una tremenda revelación: porqué se alejó de la conductora tapatía.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Y esque Natalia dejó a todos en el programa de Televisa con la boca abierta pues le dijo sus verdades a Galilea en medio de una conversación sobre las relaciones tóxicas de las netas, con los actores Fernanda Castillo y Gustavo Egelhaaf como invitados.

Fue justo en ese tema que Natalia dejó al descubierto en pleno programa en vivo porqué se distanció de su excompañera del matutino, provocando una fuerte tensión entre todos en el foro.

El momento ocurrió cuando Paola Rojas les pidió a todos confesar cuál era su lado más tóxico y Natalia reveló que para ella ha sido el no poner límites ni a amigos, lo que provocó que se alejara de muchos y terminara su amistad con ellos.

Mi parte tóxica son los límites, yo no tengo límites con la gente y luego no sé ponerles límites, entonces llego al punto de alejarme de gente que quiero mucho, porque no tuve la valentía de hablar como un adulto", comentó.