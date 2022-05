Terror en Televisa: Tras tener cáncer, galán de novelas estremece con último deseo antes de morir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El querido galán de telenovelas Julián Gil, quien ha desarrollado gran parte de su carrera en Televisa, se sincera sobre el cáncer que padeció y revela que luchó por vivir pues sí temió morir.

El argentino-boricua inició su carrera en la empresa de San Ángel en 2009 y ha participado en melodramas como Sortilegio, La que no podía amar, Hasta el fin del mundo y Por amar sin ley, Médicos, línea de vida, ¿Qué le pasa a mi familia? y La Herencia.

En entrevista exclusiva para el programa Hoy, Gil primero se dijo emocionado por cumplir un año más de vida, revelando que pasará su cumpleaños con sus hijos mayores y su novia Valeria Marín.

Se acerca mi cumpleaños que es el 13 de junio, me dijeron que me van a hacer algo, no sé, qué pero imagino será una sorpresa. Cumplo 52 años, a celebrar la vida".

El histrión apenas rompió el silencio hace unos días para confesar que padeció cáncer de piel el año pasado. Julián s sinceró sobre cómo se dio cuenta al visitar a una dermatóloga.

Me empezó a revisar lunares, manchitas que yo traía y tenía una que tenía hace mucho tiempo. Me dice: 'Esta que tienes acá, ¿te pica o te duele un poquito?' y me picaba un poquito, Me hizo una biopsia, corte B, cáncer".

El actor contó que entró a cirugía y lograron extraerlo por completo, aunque quedó con una cicatriz en el pecho.

Ahí me operé y gracias a Dios después de la operación me hacen unos estudios y se erradicó por completo. Pueden ver cómo me quedó la cicatriz, una cicatriz de guerra".

Gil mencionó que siempre tuvo el apoyo de su familia, además de que su yerno Iñigo Ariño, esposo de su hija Nicolle, también padeció cáncer.

Valeria, la familia, Valeria siempre estuvo al pie del cañón. Mis hijos, mi yerno padeció cáncer y le tocó duro, tuvo que tomar 17 quimioterapias en un año".

Finalmente, el actor se conmovió al revelar que sí tuvo miedo y pensó en la muerte debido a esto y en un gesto de 'última voluntad', pidió perdón a varios al enterarse que padecía cáncer.

De repente pedí perdón, no dejar cosas pendientes pero siempre hay unos 'te quiero' o abrazos que se quedan pendientes", se sinceró.

