Actriz de 'La Hora Pico' es captada en el piso, entre perros y ¿en la calle?: "No me juzguen"

Ciudad de México.- Después de 15 años de la última transmisión de La Hora Pico, una de las actrices de este entrañable show fue capada acostada en el piso, conviviendo con un grupo de perros y ¿en la calle?

Se trata de Consuelo Duval, quien recientemente regresó de su estancia de Argentina, país al que tuvo que retirarse por cuestiones de trabajo, pero recientemente regresó a México para retomar varios proyectos que tenía pendientes con Televisa, entre ellos su aparición regular en Netas Divinas, así como su nuevo show Tal Para Cual, el cual está próximo a estrenarse.

Resulta ser que la intérprete de 'Federica P. Luche' fue captada en video mientras estaba acostada en el piso, pero no de la calle, sino en el pasillo de lo que parece ser su casa, donde estaba disfrutando de la compañía de sus tres mascotas, dos de ellas estaban echadas en sus respectivos cojines, pero un tercero estaba jugando.

Parece ser que la actriz extrañó a sobremanera a sus amigos peludos, ya que se le pudo ver abrazándolos y llenándolos de besos, al tiempo en el que les demostraba el gran amor que siente por ellos.

No me juzguen. 'Mocho' se come las camas porque le da ansiedad. Ya las voy a renovar. Estos son los momentos que más feliz me hacen en la vida", compartió la celebridad