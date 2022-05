Adiós Irina Baeva: Tras cancelar boda, Gabriel Soto la 'engaña' con actriz de Televisa; filtran FOTO

Ciudad de México.- Tras revelar que lamentablemente tuvo que cancelar su boda con la actriz rusa Irina Baeva, Gabriel Soto al parecer ya la olvidó y se deja ver de lo más 'enamorado' con una famosa actriz de Televisa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

¿Soto le fue infiel a la rusa? Es lo que las redes se cuestionaban al ver una imagen del actor de Amor dividido con una querida actriz y comediante, quien lleva varios años soltera: nada más y nada menos que Consuelo Duval.

Y esque el exesposo de Geraldine Bazán es el padrino de lujo del spinoff de La Hora Pico, Tal para cual, producida por Reynaldo López y en una imagen que publicó el productor, aparece con Consuelo como 'Nacaranda' y Soto en la que parece ser su boda.

Resulta que esta nueva versión del famoso programa de comedia de Televisa regresa este 2022 a las pantallas de Las Estrellas y 'revivirá' a personajes entrañables como 'Nacasia', 'Nacaranda' y 'Nacolás', además de otros que serán nuevos.

En su primer capítulo, Gabriel Soto realizará una participación especial que lo llevará al altar con 'Nacaranda'. ¿Será que Gabriel Soto realmente se case con el famoso personaje antes que con Irina? Fanáticos tendrán que esperar para descubrirlo, pues solo será en la ficción.

Tal para cual se centrará en lo que ha pasado, 14 años después, con los personajes de 'Nacaranda', interpretado por Consuelo Duval y 'Nacasia', a quien dará vida Lorena de la Garza.

Como se recordará, hace unos días el histrión comentó que de nueva cuenta tuvieron que posponer su boda debido al conflicto que sucede entre Ucrania y Rusia.

La familia de Irina pues está un poquito temerosa de salir de Rusia ahorita, y no han podido concretar el hecho de que vengan, y obviamente no vamos a hacer una boda si no está su familia", dijo Soto.