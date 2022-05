Horóscopos de Mhoni Vidente de hoy 14 de mayo: Predicciones del fin de semana para mi signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Llegó el tan esperado fin de semana! Para que puedas disfrutar de este sábado 14 de mayo de 2022 al máximo, consulta tu horóscopo de hoy y las predicciones que Mhoni Vidente tiene para tu signo zodiacal en temas de amor, dinero, trabajo y salud. ¡Imperdible!

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Aries

Si tienes plan de salir con tus amigos, debes saber que les vendrán grandes sorpresas a todos. A ti, en temas de dinero, la fortuna te sonríe y te recomienda apostar a tu equipo favorito en algún partido importante de este fin de semana. Buena digestión, goza.

Tauro

Viene en camino una persona muy especial con la que tendrás una relación fugaz, pero apasionada. Tu cartera necesita más cuidados, es decir, que gastes menos en cosas que no necesitas. Fin de semana ideal para estar en casa.

Géminis

Si está en una relación sentimental que recién empezó, aproveche sus días libres para hacer algo que los ayude a conocerse más. Los astros dicen que le irá bien en el amor en estos días. En su trabajo se presentará una buena oportunidad para crecer.

Cáncer

Los celos solo dañan su relación, evite tenerlos a toda costa, o podría generar grandes heridas con su pareja. Si tiene problemas con su nuevo empleo, es necesario que se haga un baño de sales, tiene mucha energía negativa de viejas experiencias.

Leo

No abandone la idea de convertir su relación en algo más serio; sabe que quiere formar una familia. Hay otras cosas además del dinero, no deje que la avaricia lo domine. Los astros le ayudan a conseguir sus objetivos en la empresa. Brillará.

Virgo

No se encierre en sí mismo; sus amigos, familia y hasta su pareja le pueden ayudar en ese nuevo problema. Día oportuno para gastar en algo para su casa y darse algún capricho. En su trabajo, vienen grandes retos que superará sin problema.

Libra

Si se encuentra soltero, salga este fin de semana a algún bar o antro; Cupido le podría tener una sorpresa. Llega un dinero que no contemplaba; le irá bien. Relájese con el tema de proyectos nuevos en su empleo; su jefe sabrá guiarlo.

Escorpio

En temas de amor, todo va muy bien para usted. Goce y no tenga miedo. Ahorra gracias a sorpresas que se manifiestan en estos días. Algún compañero puede tener malas intensiones con usted. El ejercicio ya está dando frutos, siga así.

Sagitario

Si aún no tiene empleo fijo, debe saber que en próximos días llegará la gran oportunidad; no desespere. En temas de amor, todo va bien con su nuevo romance. Su salud es envidiable, pero no deje de cuidarse y de beber agua.

Capricornio

La suerte le sonríe en todo lo relacionado con familia y amigos ,aproveche y visítelos. Si va a realizar compras, cuide mucho su economía; su futuro se lo agradecerá. Si siente que no tiene mucha energía, consuma vitamina C.

Acuario

En el amor, recuerde que debe cuidar su independencia y su libertad, o su relación fracasará. Retrasos en asuntos relacionados con pago de deudas, tenga cuidado. En sus manos llegará un nuevo proyecto laboral. Evite discutir este fin de semana.

Piscis

Es momento de recuperar el romanticismo perdido con su pareja. Quizá le ofrezcan un vacaciones; acepte y despéjese de lo que ha vivido en estos días. Piense si va a poder con el trabajo que llegará en estos días.

Fuente: Staff