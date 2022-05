Irreconocible y en la cárcel: Tras 14 años desaparecida, villana de Televisa 'regresa' a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una polémica actriz y conductora, quien dejó las telenovelas de Televisa en 2008 y desde entonces permanece alejada del mundo del espectáculo, dejó en shock a sus fans debido a que 'reapareció' en el programa Hoy e hizo una inesperada confesión.

Se trata de la mexicana Yadhira Carrillo, quien apareció por última vez en los melodramas de San Ángel hace casi 14 años cuando realizó el exitoso Palabra de Mujer pues después se dedicó exclusivamente a su vida personal tras casarse con el abogado Juan Collado.

La actriz inició su carrera en 1996 y se dio a conocer tras participar en las novelas Te sigo amando, María Isabel, El privilegio de amar, El niño que vino del mar, La casa en la playa, Amarte es mi pecado, Rubí y El precio de tu amor.

En algunos de los proyectos Carrillo interpretó a la mala de la historia y eso la llevó a convertirse en una icónica villana de los 2000's, por lo que hasta la fecha el público sigue rogando que vuelva a la actuación.

No obstante, Yadhira continúa dedicada de lleno a su familia y es que pasa un complicado momento ya que su esposo fue detenido en 2019 por presunto lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal. Desde entonces, la actriz ha sido vista acudiendo a la cárcel casi todos los días para visitarlo y acompañarlo en su proceso legal.

Lo que más ha llamado la atención en el regreso de la actriz al ojo público es su brutal cambio físico. Aunque niega usar cirugías, sus fans creen que está irreconocible ya que los años se le vinieron encima luego del encarcelamiento de Collado.

Hace algunas horas Carrillo reapareció en las redes sociales del programa Hoy debido a que compartieron una nota en la que exhiben una inesperada confesión de la actriz.

Resulta que recientemente la oriunda de Aguascalientes hizo revelaciones sobre cómo fue trabajar con Luis Miguel, quien la eligió para ser la modelo de su videoclip Que seas feliz.

Y es que Yadhira no se guardó nada y explicó que debido a la fama de 'Don Juan' que tenía el 'Sol de México' entonces, ella prefirió que su relación fuera meramente laboral y no accedió a convivir con él fuera del trabajo.

Él todo el tiempo fue un caballero, muy respetuoso y yo siempre fui una persona que se dio mucho a respetar. Llegué a la hacienda y me metí a la habitación que me asignaron, él estaba cantando, entonces me tocó la puerta un asistente muy lindo y me dijo: 'Dice Micky (Luis Miguel) si no quieres venirte para acá', le dije: 'No, gracias, no quiero interrumpir, mejor llámenme cuando me toque a mí'".