Luto en Televisa: Hundida en tristeza, polémica actriz anuncia trágica muerte y llora su partida

Ciudad de México.- La actriz de Televisa Marjorie de Sousa paralizó las redes al vestirse de luto, pues anunció la trágica muerte de un ser querido y se despidió de él con un conmovedor mensaje.

La venezolana de 42 años, quien ha participado en exitosos melodramas como Gata Salvaje, Amores Verdaderos, Hasta el fin del mundo y La Desalmada, anunció una terrible pérdida en su vida luego de las declaraciones de su ex Julián Gil.

Como se recordará, la actriz ganó la custodia de su hijo Matías y él no ha podido ver al pequeño hace más de tres años luego de separarse en 2017, por lo que él ha expresado una y otra vez su tristeza por la situación.

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, Gil reveló que su relación con Marjorie acabó por presuntos problemas de la madre de la actriz, quien señaló tenía problemas con la bebida.

Me siento con ella y le digo y yo no puedo estar viviendo aquí con tu mamá, yo amo a Mati, yo te quiero mucho a ti, yo estoy dispuesto a sacar adelante esta relación, pero yo no tengo por qué someterme una vez más (...) y (me dice): 'no, mi mamá no se va de esta casa, tú tienes dos opciones, o te quedas o te vas'", recordó.