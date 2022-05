Pánico en Televisa: Famosa actriz se avienta de taxi al temer por su vida; sobrevive a secuestro

Ciudad de México.- Una querida actriz de Televisa contó los aterradores momentos que vivió tras abordar un taxi por aplicación en la CDMX, encendiendo alarmas al revelar que un conductor habría intentado secuestrarla.

Se trata de Paulina Goto, reconocida por su participación en telenovelas como Niña de mi corazón y Vencer el miedo y series como Una madre solo hay dos, quien denunció en su cuenta de Twitter los momentos de pánico que pasó.

La actriz mexicana relató que al abordar un taxi por aplicación y bajar la ventana con la intención de sentirse más segura, el conductor de inmediato la subió y le puso seguro. Al negarse a bajarla, la actriz le pidió que parara el vehículo, pero también se negó.

Al sentirse amenazada y temer por su vida, la actriz optó por abrir la puerta y saltar de la unidad mientras esta aún avanzaba. Junto a capturas de lo sucedido, Goto escribió:

Este conductor me acaba de meter el susto de mi vida. Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y en seguida, el conductor la subió y le puso seguro para que no pudiera bajarla. Le pedí me dejara bajarla de nuevo y quitara el seguro y me dijo que no. Le pedí que parara el coche, que me quería bajar y me dijo que no, y que 'no me iba a pasar nada'. Tuve que abrir la puerta y saltar mientras el coche avanzaba", relató.