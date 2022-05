Shock en la farándula: Thalía aparece en redes sociales y confiesa que tiene esta enfermedad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado viernes, 13 de mayo, la legendaria cantante de la banda juvenil de los 80, Timbiriche, reveló ante sus seguidores que padecía una enfermedad, pese a ello no se desanima y continúa dando lo mejor.

Sí bien Thalía es una figura sumamente famosa en México, la protagonista de Marimar, María la del Barrio, Quinceañera y Rosalinda, optó por hacer su vida en Estados Unidos, después de que contrajo nupcias con el magnate de la música Tommy Mottola.

A partir de entonces, la celebridad ha pasado gran parte de su vida en el país gobernado por Joe Biden, pero continuó cosechando algunos éxitos musicales.

Sin embargo, esto no evitó que la cantante de 'Amor a la Mexicana' y 'Arrasando' fuera presa de una enfermedad, pero no se trata de nada grave, resulta ser que el día de ayer compartió que tenía un resfriado, aunque esto no evitó que mantuviera la mejor actitud, por lo que se tomó una fotografía como toda una ganadora con su querida dóberman, 'Francesca'.

Con resfriado y todo pero no me pierdo del gimnasio", detalló la actriz

