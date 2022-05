Tras rumores de su incorporación a TV Azteca, Adrián Uribe habría negociado con Televisa para regresar

Ciudad de México.- El actor Adrián Uribe, mediante una entrevista indicó que dejó de tener exclusividad con Televisa, por lo que ahora puede trabajar donde él quiera, a lo cual de forma inmediata se habló de su incorporación a TV Azteca.

Ante esa ola de rumores, él salió a desmentir todo, al mencionar que incluso ya se reincorporará a la televisora de San Ángel en un nuevo proyecto.

Serán en la nueva temporada del reality ¿Quién es la máscara?, donde volverá a cuadro tras la gran aceptación del público mexicano.

Por otro lado, quienes aún no han sido confirmados son Carlos Rivera y Mónica Huarte, por lo que falta esperar a más actualizaciones cada que se acerque el proyecto.

Pero falta una incógnita porque Mónica Huarte y Carlos Rivera no saben si van regresar o no al proyecto, entonces en una de esas pueden por a Cristian Castro o no", concluyó.