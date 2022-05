Curvy Zelma, conductora de 'VLA', narra amarga experiencia por acoso laboral ¿dentro de TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y conductora Zelma Cherem, quien es mejor conocido como Curvy Zelma, brindó una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría: Fin de semana en la que confesó que sí ha sido víctima de acoso laboral.

La mañana de este domingo 15 de mayo la exestrella de Televisa, donde hizo capítulos para La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, aseguró que ella por ningún motivo accedería a dar un servicio íntimo a cambio de dinero o algún proyecto.

Me han ofrecido ser amante de una noche, escort, no sé como se llama, también me han ofrecido", expresó la también cantante.

La presentadora de TV Azteca dijo que en una ocasión una persona con mucho poder le ofreció "la cantidad que ella quiera" con tal de pasar una noche con ella, sin embargo, ella prefirió rechazar la propuesta.

A mí en vez de parecerme como 'wow', me molestó mucho... no quise armar nada porque vivimos en un país muy peligroso y nunca supe quién era y no quiero saber", agregó.

Y lamentablemente también explicó que fue víctima de acoso laboral pues durante un casting le pidieron que se desnudara pero ella no accedió:

Alguna vez un tipejo sí me hizo un casting donde me quería ver mis bubis me dijo 'me las tienes que mostrar' pero llegó mi novio y ya no pasó nada", confesó Curvy.

