Luto en la TV: Actriz se quita la vida y estremece su causa de muerte; suplicó esto antes de morir

Tennessee, Estados Unidos.- La hija de una famosa actriz y cantante, quien se quitó la vida tras luchar años contra la depresión, revela cómo murió su madre para evitar especulaciones y sus últimas palabras antes de morir.

El pasado 30 de abril el mundo del espectáculo quedó en shock al confirmarse el fallecimiento de Naomi Judd, madre de la actriz Ashley Judd y quien formaba parte del dúo musical country The Judds con su otra hija, Wynonna Judd.

Naomi tuvo su propio programa de entrevistas llamado Naomi's New Morning y fue juez en diversos reality shows como Star Search y Can You Duet, de los creadores de American Idol. También actuó en películas como More American Graffiti, A Holiday Romance y The Killing Game.

Fue hasta días después de su deceso que se confirmó que la artista de 76 años se quitó la vida. La leyenda de la música country era una vocera de la salud mental, sin embargo, sus hijas revelaron que no pudo luchar más y fue víctima de su enfermedad mental.

Hoy, nosotras como hermanas, experimentamos una tragedia. Perdimos a nuestra bella madre por la enfermedad mental", escribieron en un comunicado.

La noticia de la muerte de Naomi trajo consigo muchas suposiciones, sin embargo, ahora su hija Ashley Judd confirmó en entrevista con Diane Sawyer para Good Morning America que su madre "usó un arma" cuando murió el pasado 30 de abril.

Con el fin de evitar rumores y más habladurías mediáticas, la actriz decidió informar a nombre de su familia cómo murió su madre.

Como no queremos ser parte de los rumores, compartiré con ustedes que usó un arma. Mi madre usó un arma de fuego. Esa es una información que es muy desagradable de revelar, pero entendemos que estamos en una posición en la que si no lo decimos, algo más saldrá a la luz", dijo al borde del llanto.

Ashley no pudo evitar romper en llanto y reconoció que fue muy complicado para su madre lidiar con el complicado estado mental en el que estaba, a quien llamo una "gran conversadora" y "toda una estrella" pese a su difícil lucha.

Cuando hablemos de enfermedad mental, es muy importante estar claros y hacer una distinción entre la persona que queremos y la enfermedad (...) Es muy real, miente, es salvaje", mencionó.

"Yo sabía que, tarde o temprano, ella se iría, bien fuera por la enfermedad o por otra causa", expresó entre lágrimas. Sobre qué pasó el día que se quitó la vida, la actriz relató cuáles fueron las últimas palabras de su madre.

Visito a mi mamá y papá todos los días cuando estoy de vuelta en casa en Tennessee, por lo que estaba en la casa de visita como todos los días cuando mi mamá me preguntó: '¿Te quedas conmigo?' y le dije: 'Claro que sí'".

La actriz salió para abrir la puerta a una persona que había llegado al domicilio y al subir para avisarle, encontró a su madre sin vida.

Subí para decirle que estaba aquí el amigo y la descubrí. Tengo dolor y también trauma por haberla encontrado", comentó sobre la traumática experiencia.

Aunque relató cómo fue la lucha de su madre contra la depresión, finalizó diciendo que "preservarán la dignidad" de la artista y no revelarán más detalles íntimos de lo que sucedió, pues estos quedarán en la familia.

