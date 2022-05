¿Por desaire? Esta es la verdadera razón por la que BTS no estará presente en los Billboard

Comparta este artículo

Seúl, Corea del Sur.- Este domingo 15 de mayo se llevará a cabo al entrega de los Premios Billboard 2022 el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, lugar donde los nominados y mucha más celebridades del ámbito musical darán cita para así conocer quieres fueron los más premiados de la noche; sin embargo, BTS no estará presente por esta razón.

La famosa agrupación de K-Pop está nominada a siete categorías y, aunque en años anteriores ya han salido con varios premios, esta ves no veremos a los intérpretes de Butter, Permission to dance o Dynamite ni en la alfombra roja o mucho menos en el escenario debido a que están en su país natal, Corea del Sur, afinando los detalles del lanzamiento de ‘Proof’, su nuevo material discográfico.

Hace algunos días, la agencia BigHit reveló que será el 10 de junio cuando el álbum salga a la venta, un material que además está compuesto por tres discos con sus éxitos más grandes y claro, nueva música, por lo que en paralelo, se sacará en todas las plataformas el tema Yet to Come, el cual será su más reciente sencillo.

Por ello, se reveló que los siete integrantes de esta famosa boyband no pudieron viajar a Las Vegas, pues además de preparar todo para el lanzamiento del nuevo disco, se enfocan en los ensayos de la coreografía de este nuevo tema y, si algo es seguro, nadie como ellos para demostrar bailes espectaculares.

No obstante, el ARMY todavía podrá saber si BTS se lleva el premio en alguna d ellas categoría para la que están nominados, las cuales son:

Mejor dúo/grupo

Mejor artista de ventas de canciones

Canción más vendida (Butter)

Canción más vendida (Permission to dance)

Mejor canción mundial de Billboard (Butter)

Mejor Canción de Rock (My Universe)

Mejor artista mundial de Billboard

Esta entrega de premios dará inicio en punto de las 17:30 horas, tiempo de centro con la transmisión de la alfombra roja, pues a partir de las 19:00 horas, la ceremonia arrancara y todo ello lo podrás seguir a través de la señal de TNT.

