A 12 años de su divorcio, Luis Fonsi recordaría con dolor a Adamari López: "Sufrí mucho"

Ciudad de México.- Después de 12 años de su divorcio, Luis Fonsi recordó a su exesposa, Adamari López con quien confesó haber sufrido en la etapa de su divorcio, asegurando que fue un momento muy difícil en su vida.

Todo ocurrió cuando el cantante de Aquí estoy yo, Qué quieres de mí, No me doy por vencido y Llegaste tú, fue cuestionado durante una entrevista para un medio de Chile sobre alguna situación que le haya parecido verdaderamente difícil, a lo que él recordó su separación con la exactriz de Televisa.

Mucha gente ha pasado por eso (un divorcio)... No entro en muchos detalles porque es un tema muy delicado, pero hacerlo públicamente es el doble de difícil porque uno tiene dolor personal y tener que sacar la cara y que te pregunten cuando uno no quiere hablar del tema", relató el cantante

El coach de La Voz destacó que sufrió mucho en aquel proceso, pero se siente agradecido porque pudo madurar y crecer como persona, hecho que le ayudó a ver la vida de otra manera.

Cuando uno mira hacía atrás uno dice 'este fue un momento duro'. Fue muy duro y sufrí mucho (...) Un divorcio obviamente no es nada divertido para nadie, pero me ha endurecido, me ha ayudado a madurar , a apreciar las cosas y ver la vida de otro color