Ahogados en llanto, Yuri y Beto Cuevas denuncian 'maltrato' en 'The Voice Chile': "Ya apestamos"

Comparta este artículo

Santiago de Chile, Chile.- El pasado domingo, 15 de mayo, los cantantes Yuri y Beto Cuevas lograron paralizar a las redes sociales después de que denunciaran en un video, ahogados en llanto, 'malos tratos' por parte de la producción de The Voice Chile... ¿dejarán el proyecto?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Parece ser que la cantante de 'Detrás de mi ventana' y el intérprete de 'Mentira' se sienten inconformes debido a que la producción del reality de talentos les ha impedido cambiarse de ropa durante ¡cuatro semanas seguidas! Así como lo lees.

Sí bien los televidentes están acostumbrados a que un programa del estilo de The Voice sea transmitido en un periodo máximo de tres horas, lo cierto es que hay ocasiones en que los capítulos llegan a tardar varios días en grabarse, por lo que las estrellas deben mantenerse con el mismo 'look' para que la audiencia no pierda la continuidad de lo que está sucediendo.

Este hecho fue denunciado por Beto Cuevas a través de un video en el que se le ve ahogado en llanto junto a Yuri, quien en primera instancia le pregunta "por qué" está llorando, a lo que el cantante responde: "Porqué no nos dejan cambiarnos todavía", en tanto la polémica cantante afirma que ya les "apesta todo". Cabe señalar que todo se trató de una broma de los famosos y no estaban llorando realmente.

Por su parte, Yuri explicó en el pie del video que llevan más de cuatro semanas con el mismo 'look', aunque espera que la producción se apiade pronto de ellos.

Les explico... por un tema de continuidad en la edición del programa y debido a las reglas de la franquicia... No nos podemos cambiar de ropa, llevamos cuatro semanas con el mismo 'look'. Así seguiremos hasta que la misericordia de la producción diga otra cosa", relató la actriz

Fuentes: @oficialyuri