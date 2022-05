Amber Heard asegura que jamás defecó sobre la cama de Johnny Depp; esta es su versión

Virginia, Estados Unidos.- Luego de una pausa de varios días, el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp se reanudó este lunes 16 de mayo y la co-protagonista de la cinta Aquaman volvió a subir al estrado para dar su versión de los hechos, en especial luego que el protagonista de Piratas del Caribe asegurara que su exesposa había dejado material fecal sobre su cama durante una pelea entre ambos.

Al respecto, la actriz negó los hechos, al tiempo que aseguró que había sido la mascota que tenían en común la responsable de haber defecado en la cama, pues incluso, insistió que el can mini Yorkshire estaba presentando problemas intestinales desde la vez que encontró la marihuana del actor, misma que el animal consumió.

“Absolutamente no (…) No creo que eso sea divertido. No sé a qué mujer adulta le parezca. No estaba de humor para bromear”, dijo ante la corte la actriz.