Con emotivo video, 'YosStop' anuncia su embarazo tras informar que se casaría

Ciudad de México.- La polémica influencer, Yoseline Hoffman, mejor conocida como 'YosStop', anunció por medio de sus redes sociales que está embarazada, a pocas semanas de haber informado que se iba a casar.

Y es que anteriormente fue cuestionada sobre eso, pues recientemente fue captada en redes sociales con el abdomen abultado, llamando la atención de los usuarios.

Ante este anuncio, ella mencionó que siente miedo, sin embargo, confía que los tiempos son perfectos, por lo que está lista para lo que pueda suceder.

Honestamente no lo esperaba y el universo nos sorprendió con la noticia. No lo buscábamos. La vida es tan maravillosa que así funciona y es perfecta. Hoy quiero decirte almita de mi interior que me asusté mucho de tu nueva existencia y el miedo de lo que puede pasar no deja de existir, pero estoy lista para lo que se venga", compartió.