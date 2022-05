¿Corre peligro? Tania Rincón revela por qué fue hospitalizada y operada de emergencia

Ciudad de México.- La mañana de este lunes, la conductora Tania Rincón impactó al revelar que presentó problemas de salud por lo que tuvo que someterse a una cirugía de emergencia para evitar futuras complicaciones.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La estrella de Televisa utilizó su cuenta de Instagram para compartir una fotografía desde el foro del programa de Hoy, en donde explicó toda su situación médica y ofreció algunos detalles de lo que le ocurrió.

En su mensaje, explicó que se sometió a una operación para que le quitaran la matriz después de presentar algunos problemas en su periodo menstrual, además de un mioma que tenía desde hace tiempo.

Les voy a contar que el viernes me operaron, me hicieron una histerectomía (es decir me quitaron la matriz). Venía ya con temas y un mioma, así que pues fue lo mejor. A partir de mi experiencia, les puedo compartir que cuando tengan sangrados muy abundantes entendamos que no es normal y que tenemos que acudir al doctor", escribió.