¿Le fue infiel? Esposa de Luis Enrique Guzmán revela el verdadero motivo de su separación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace solo unos días comenzó a circular el rumor de que Luis Enrique Guzmán se encontraba separado de su esposa Mayela Laguna, algo que fue confirmado poco después. Sin embargo, se especulaba que el motivo de esto había sido una supuesta infidelidad de parte de él.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Luego de filtrarse un audio en el que presuntamente el productor Iván Cochegrus llama "lurias" a Laguna además de revelar que el hijo de Silvia Pinal habría comenzado un romance con una empleada de la pizzería que tiene con su mujer, a quien inclusive le está buscando trabajo, Mayela decidió aclarar esta situación.

Son declaraciones que no son ciertas, todavía si fueran ciertas, bueno, pero no es cierto, nada de lo que dijo el Iván Cochegrus, yo tampoco me sé su apellido, y eso que soy francesa, nada de eso es cierto, más que estoy lurias, podría ser, pero todos, creo, entonces todo lo demás cada palabra que dice es mentira", dijo la esposa de Luis Enrique en entrevista para el programa De primera mano.

De la misma manera, Laguna aclaró que su separación con Luis Enrique fue luego de que su marido escuchara algunos audios donde ella habla mal de algunos integrantes de la Dinastía Pinal.

Es lo que él piensa, o sea, en el momento que se filtraron mis audios, donde yo sí salí a dar la cara, a decir que sí eran verdad, porque él dice que no, que es editado, que no es cierto, no sé qué, entonces en el momento que quedaron los audios yo decidí irme de casa de mi marido por un rato, porque la tensión estaba muy fuerte, es obvio", aclaró.

Al respecto de la supuesta tercera en discordia, Laguna detalló: "Él se enojó y la nanita que yo tenía, la contrató como administradora, aquí no ha trabajado ninguna mujer más que yo, en la pizzería, entonces la quiso contratar de administradora como para quitarme lugar porque se enojó, con toda razón, en ese momento estaba enojado, y pues yo me enojé mucho, porque era la nanita de mi hijo, entonces no lo permití y ya".

Finalmente, la madre del nieto menor de Silvia Pinal aseguró que su alejamiento con Luis Enrique no es definitivo: "No, nada que ver, no estamos ni siquiera separados, o sea, es simplemente un espacio para los pensar las cosas y, para no estarnos reclamando, porque sí fue fuerte lo de los audios, entonces para que se tranquilicen y ya después volver a mi casa como siempre", remató.

Fuente: Agencia México