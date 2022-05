Sin exclusividad y divorciada: Tras 19 años en Televisa, actriz traiciona a 'Hoy' y llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Una aclamada actriz de telenovelas, quien ya no cuenta con contrato de exclusividad en Televisa y que tras divorciarse quedó en la quiebra, traicionó al programa Hoy y hace algunas horas reapareció en el matutino de la competencia Venga la Alegría.

Se trata de la mexicana Sugey Ábrego, quien debutó en la televisora de San Ángel en 2002 y desde entonces se le ha visto actuar en melodramas como Clase 406, Rebelde y Destilando Amor, además de que también ganó mucha fama al conducir la sección del clima en Matutino Express.

El año pasado la también expresentadora del extinto programa Se vale demostró que no solamente tenía talento para la actuación y la conducción sino también para el baile y se unió como participante de la segunda temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

Pero pese a la gran fama que ganó en el matutino Hoy, en días pasados Ábrego sorprendió al reaparecer en TV Azteca a través de una entrevista exclusiva que brindó al programa Venga la Alegría: Fin de semana.

La originaria de Veracruz, quien ha trabajado para Televisa alrededor de 19 años, platicó con el matutino del Ajusco sobre su vida amorosa pues al parecer está saliendo con un canadiense:

Estaré viajando hacia Toronto, será porque me llevan... con las fotos (que vende por Internet) me han surgido muchos pretendientes pero también con la pandemia sé qué no quiero en mi vida", expresó Sugey.