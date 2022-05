Sin tapujos, Fabiola Guajardo revela qué le pareció interpretar a 'Soraya': "No fue una villana"'

Ciudad de México.- El pasado viernes, 13 de mayo, concluyeron las transmisiones de Los Ricos También Lloran, telenovela protagonizada por Claudia Martín, Sebastián Rulli y Fabiola Guajardo, siendo esta última quien le dio vida a la icónica villana 'Soraya Montenegro'.

Recientemente, la actriz y también modelo reveló cómo había sido su experiencia al dar vida a esta villana, en exclusiva para el medio de Televisa, Las Estrellas, donde reflexionó sobre la personalidad de su papel y sí realmente merecía el final que le tocó.

A toda acción corresponde una reacción definitivamente y siento que tienes que saber perder en la vida y 'Soraya' no pudo hacerlo y todo lo consiguió por las malas, porque no tuvo otra manera", declaró la actriz

Parece ser que, la celebridad de Pasión y Poder, Yo no creo en los hombres, De que te quiero te quiero y Corona de Lágrimas, logró empatizar con su personaje, a quién comprendió, destacando que sí estaba profundamente enamorada, pero la vida la había enseñado a amar de la manera equivocada.

Ella amó mucho, pero tuvo una manera de amar muy peculiar porque no le enseñaron a amar de otra manera. Tuvo un odio muy fuerte porque la vida desde muy chica no le dio lo que ella quería, que era la felicidad y ella ve esa felicidad en otras personas. Creo que debió haberse tratado, pero ella por las malas quiso conseguir las cosas, pero sí siento que son muy fuerte los castigos que tuvo 'Soraya'

Sí bien, Fabiola Guajardo tenía todo un reto delante de sí al darle vida a 'Soraya', personaje que tuvo que interpretar Itatí Cantoral en los años 90. Ella afirma que se siente agradecida con el cariño que el personaje recibió por parte del público.

Estoy agradecidísima porque a la gente le gustó lo que hizo mi personaje y cómo lo hizo... Lo que me gustó de 'Soraya' es que no fue una villana sólo porque sí, sino que traía una historia de fondo, un pasado que le duele mucho y me gustó que la gente la haya sentido", reveló la actriz