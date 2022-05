Tragedia en Televisa: Con tristeza, Origel se rompe en vivo y anuncia último adiós de Silvia Pinal

Ciudad de México.- La controversia tras el regreso de Silvia Pinal a los escenarios continúa luego de que la actriz fuera captada en silla de ruedas y tuviera que abandonar el estreno a prensa de la obra en la que participa por problemas de salud.

El conductor Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo, de nueva cuenta estalló en pleno programa de Televisa contra el regreso al teatro de Silvia en la obra Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita! y habló de cómo debería ser la despedida de la diva del Cine de Oro.

Muy molesto, el periodista de espectáculos que es íntimo amigo de la madre de Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán expresó su molestia con que la actriz de 90 años siga trabajando debido a su delicada salud, sobre todo en esa obra.

Fue el escándalo de la semana. A mí no me gustaría, cada quién pero yo dije que no me gustaba que hiciera la obra de Caperucita ¿por qué? Porque doña Silvia no se merece hacer esa obra y lo digo 30 veces. Los que fueron me dijeron que estaba de a tiro, peor que una carpa", comentó en 'Con Permiso'.