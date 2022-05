Tras 28 años en TV Azteca y veto de Televisa, galán pierde 20 kilos y llega irreconocible a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un reconocido galán de novelas, quien estuvo vetado de Televisa por más de 20 años, reapareció la mañana de este lunes en el programa Hoy luego de su amplia carrera artística en la competencia TV Azteca y presumió que ya bajó casi 20 kilos.

Se trata del actor mexicano Omar Fierro, quien se convirtió en un cotizado galán de la empresa de San Ángel al actuar en melodramas como Amor en silencio, Cuando llega el amor y Sueño de amor, hasta que los ejecutivos lo vetaron por irse a trabajar a Colombia en 1995.

Debido a que Televisa le impuso un fuerte castigo, el histrión no tuvo más remedio que cambiarse a las filas del Ajusco, donde le permitieron participar en exitosas telenovelas como Tres veces Sofía, La Calle de las Novias, La Loba, Emperatriz y La Mujer de Judas.

Luego pasar tantos años vetado, en el 2018 decidieron levantarle el castigo a Omar y regresó a la televisora gracias al melodrama Hijas de la luna. Además de que hasta se unió al elenco del programa Hoy como chef en la sección de cocina, de donde fue despedido meses después.

Durante la mañana de este lunes 16 de mayo, Fierro reapareció en el matutino de Las Estrellas pero no para cocinar. Resulta que les dio una entrevista exclusiva para contar lo bien que se siente tras su brutal cambio físico que consiguió luego de bajar casi 20 kilos.

El mexicano de 58 años confesó cómo consiguió perder tanto peso y detalló que el galán tapatío José Ron lo ayudó a hacer este cambio.

Él me recomendó unas pastillas naturales que me ayudan a limpiar el estómago y me vuelo una comida, ósea que hago una comida cada 12 horas y me resultado", explicó.

El intérprete de Como dice el dicho incluso presumió que tuvo que hacer una fuerte limpia en su guardarropas pues ya nada le quedaba.

Este fin de semana saque todo lo que ya no me quedaba del closet; más de 20 pantalones que ya me quedaban muy grandes y no hay manera de ajustarlos. Así que me tuve que comprar ropa nueva, pues la talla ha cambiado, ahora luzco mejor las camisas".