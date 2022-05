Tras la llegada de un nuevo integrante a la familia, hermana de Octavio Ocaña da dolorosa noticia

Villahermosa, Tabasco.- Después de que se anuncio la llegada de una nuevo integrante a la familia de los Pérez Ocaña, la hermana del actor, que dio vida a 'Benito Rivers', dio una dolorosa noticia.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Espectáculos Ahogada en llanto, hermana de Octavio Ocaña manda mensaje': "No estamos completos"

En días anteriores, Ana Leticia, la hermana del histrión de Vecinos, anunció que había quedado embarazada, motivo que le había traído de nuevo la felicidad a la familia del actor de Hermanos y Detectives, pero a tan sólo unos días de este evento trascendió otra noticia.

Resulta ser que Bertha Ocaña, la otra hermana del actor, fue a visitar la tumba de Octavio, en el Recinto Memorial, en Tabasco, estado de la Repúblico de donde son originarios, pero no lo hizo sola, ya que, fue acompañada de su pareja, quien al parecer no había podido ir a ver la última morada del comediante.

En las imágenes de la cuenta de Instagram de Bertha, se puede ver que tanto los padres de Ocaña, como su pareja y ella le llevaron flores frescas y acomodaron su tumba, hecho que suelen hacer como una tradición, una vez cada domingo, desde aquel fatídico 29 de octubre, esto según información que la misma hermana del actor ha publicado en sus redes sociales.

Es un día especial. Tú siempre supiste los motivos por los cuales tu cuñado no había podido estar aquí, pero hoy lo está y yo nunca olvidaré el día que me dijiste que te hacía feliz y te daba tranquilidad el que yo estuviera con él. Fueron como hermanos y hoy no sólo vino a llorarte, sino a recodarte y amarte. Más que nunca duele cada segundo del alma estar aquí", declaró la joven