Yuri provoca reacciones en redes tras opinar nuevamente sobre el aborto: "No soy feminista"

Ciudad de México.- Yuri fue invitada al programa Algo Personal con Jorge Ramos, donde habló sobre si es feminista, así como de la posibilidad y derecho que tienen las mujeres de decidir sobre su cuerpo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Tras reconocer que en varias ocasiones ha recibido ataques en redes sociales por expresar su punto de vista, la cantante mexicana defendió su postura sobre estos polémicos temas.

No soy feminista, creo que tanto el hombre como la mujer, tenemos un lugar que Dios nos dio, lo que pasa es que no hemos… El hombre a lo mejor, algunos, no quiero generalizar, a lo mejor no han tomado ese papel que Dios les ha dado, y las mujeres queremos tomar el papel a veces del hombre, y cuando tú haces cosas que no están dentro de las reglas… esa es mi forma de pensar, no quiere decir que todas las feministas me tengan que hacer caso, las respeto, pero yo pienso, yo no soy feminista. Antes si era feminista, uh", manifestó.