Alucinaba y no duerme bien: Estremece trágico secreto de Silvia Pinal y exhiben dolorosa traición

Ciudad de México.- Luego del escándalo desatado a raíz de los problemas de salud de Silvia Pinal en su regreso al teatro, TVNotas exhibió audios del productor Iván Cochegrus en los que lo señalan junto a Luis Enrique Guzmán por presuntamente haberla obligado a dar función.

Este martes, TVNotas informó que un trabajador de la actriz les compartió que presuntamente tanto el productor de la obra Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita! como el hijo de la primera actriz, la habrían presionado para dar la función pese a que no se sentía bien.

Como se recordará, el pasado 11 de mayo se provocó tremendo zafarrancho cuando de último momento se anunció que Silvia Pinal no daría la función en el estreno a prensa por problemas de salud. La actriz fue sacada del teatro en silla de ruedas.

Aunque este fin de semana logró regresar, la actriz se dijo feliz sin embargo, no podía seguir los diálogos, los cuales fueron grabados y presentados en playback en el escenario. En el programa Hoy de Televisa la acompañaron hasta el camerino.

De acuerdo con reportes, la semana pasada sufrió problemas estomacales y de presión, mismos que esta persona que habló para la revista se los adjudicó al productor y al hijo de la actriz, afirmando que la presionaron tanto para dar una buena imagen, que ella habría colapsado.

Tanto el productor Iván Cochegrus y Luis Enrique hablaron con la señora y le pidieron que le echara ganas para que el día del estreno, todos la vieran bien y así desmentir a la prensa (...) Obvio que esto fue lo que le género un tremendo estrés a doña Silvia, pues la presionaron con aprenderse bien sus diálogos y, obvio, minutos antes de salir al escenario se le subió la presión al máximo y el médico les indicó que no podía salir así a escena", dijo.

Además, exhibieron varios audios de Cochegrus con enfermeras de la diva mexicana, además de una conversación con Efigenia su asistente, donde sale a la luz que doña Silvia presuntamente sufría alucinaciones.

En uno de los audios, Eunice, como la fuente identificó a la enfermera, menciona que Silvia Pinal estuvo "muy inquieta" y hacía preguntas de "dónde está su mamá y dónde esta su abuelita", quienes fallecieron hace ya varios años.

En una de las conversaciones, Cochegrus le pregunta a la enfermera: "¿Está muy delirante?", a lo que ella responde:

Me preocupó un poquito, porque empezó a decir que estaban pasando personas a su habitación que las invitaba a que se sentaran".

En otros audios, el productor de la obra de teatro de la primera actriz habla con el enfermero identificado como Eduardo, a quien le preguntó si Pinal "ya no estuvo con las alucinaciones".

El trabajador de la salud le dijo: "Casi no, un poquito, pero no mucho". Posteriormente, Cochegrus le dice a Efigenia: "¡Ay! Que sí durmió y que no no estaba con alucinaciones".

Por otra parte, la fuente declaró a TVNotas que Cochegrus le indica a los enfermeros lo que deben administrarle a la actriz y les pide "que le pongan ciertos medicamentos para que doña Silvia no se salga de control, e insiste en que le coloquen un parche para mantenerla despierta".

El productor ha sostenido que los audios presuntamente fueron manipulados y que ya acudió a la Fiscalía para interponer una denuncia, sin embargo, el resto de la familia Pinal no se ha pronunciado al respecto.

Previo a la filtración de los audios, Silvia Pinal reapareció en sus redes sociales y aseguró que fue ella quien insistió en regresar al teatro y arremetió en contra de quienes no la quieren de regreso.

