Luto en el regional mexicano: Muere querida cantante y deja helados lo que confesó antes de morir

Ciudad de México.- A casi 10 años de la trágica muerte de Jenni Rivera, la 'Diva de la Banda', revelan las que serían una de sus últimas palabras a su familia antes de morir, mensaje que estremeció a todos.

Fue la exesposa del hermano de la cantante Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, quien antes de ser expulsada este lunes del reality La Casa de los Famosos 2 en Telemundo, ventiló las que habría sido la última conversación de su excuñada antes del fatal accidente.

De acuerdo con Mayeli, la intérprete de Mírame y Querida socia le hizo una impactante confesión a su hermano en la que dejó entrever que tenía miedo de que algo le sucediera.

La estrella de reality shows mencionó que fue testigo de una fuerte conversación que tuvo Jenni con Lupillo, terminando un concierto.

Y agregó: "(Dijo) '¿qué?, no puedo creer lo que me estás diciendo' y ella (respondió) 'sí, y tengo miedo'. A los cinco días ella falleció, traía miedo. Yo creo que ya sentía que iba a morir", mencionó dejando con la boca abierta a todos en la mesa.

También comentó que la cantante de regional mexicano vivió cosas terribles en los últimos meses antes de su muerte y que durante toda su vida sufrió mucho.

Yo me imagino que tu avión está fallando o sea, ese sentimiento, si cuando traes turbulencia... yo por eso cuando murió ella tomé distancia con todos porque yo oí cosas que.... A mí sí me da coraje porque yo hablé con Jenni, tengo mensajes de ella. Tengo muchas cosas que ella vivió wey, estuvo muy cul... lo último de su vida, no se lo deseo a nadie y espero nunca me pase algo así (...) estaba muriendo en vida".