¡No quiere casarse! Tras duro divorcio y 7 años en Televisa, Claudia Martín se confiesa en 'Hoy'

Ciudad de México.- La reconocida actriz Claudia Martín, quien ha trabajado para Televisa durante más de 7 años, hizo una inesperada confesión durante la más reciente entrevista que brindó al programa Hoy.

Como se sabe, en días pasados llegó a su fin el melodrama Los ricos también llorando que ella protagonizaba junto al galán argentino Sebastián Rulli y el cual trajo muy buenos niveles de rating a la televisora de San Ángel.

En su plática exclusiva con el matutino de Las Estrellas, Claudia también confesó cómo se sintió cuando meses atrás no dejaba de ser cuestionada sobre su divorcio del productor Andrés Tovar, quien se especula le había sido infiel con Maite Perroni.

No, jamás sentí como agresividad de ninguna parte de nadie, creo que siempre con respeto. Ahora si me preguntaban más cosas y era como ‘Ay Dios mío y ahora que es lo que está pasando’, pero es parte de".

La estrella de 32 años explicó que aunque ama su trabajo en la actuación, también tiene ganas de volver a otra etapa de su vida que dejó atrás. Antes de aparecer en las novelas ella era diseñadora de vestuario en Televisa y no descarta lanzar su línea de ropa pronto.

Tras resaltar que se había reinventado y creado una mejor versión de ella tras su divorcio, Martín se sinceró y explicó que aunque está muy feliz al lado de su novio, el actor Hugo Catalán, no planea volver a casarse.

A ver no sé, no sé, creo que no (he soñado con volver a casarme), nunca digas nunca pero no lo sé", dijo la actriz luego de llevarse tremenda decepción en su primer matrimonio.