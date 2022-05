¡No se queda callado! Hijo de César Bono responde a quienes lo tachan de "mantenido"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente César Bono estuvo hospitalizado debido a que se le reventó una úlcera, pero causó polémica al hablar de su necesidad de recuperarse por completo y volver a trabajar, pues además de sentirse útil, debe mantener a dos de sus hijos.

Tras esta declaración, usuarios de redes sociales enviaron mensajes negativos a Leonardo, hijo del el artista de 71 años, haciéndole saber que a sus 27 años ya no debería depender del hombre que le dio la vida para subsistir.

Yo recibí mensajes de odio en mis redes sociales, y que gracias a Dios es la primera vez que me pasa, porque la gente que me sigue, que le importa conocerme y ver quién soy, nunca me pone cosas feas […] Se siente bien feo que, sí me ha costado trabajo, creo que al estar en el medio entienden lo difícil que es", dijo Leonardo en el programa Sale el Sol.

Posteriormente, el joven, quien es cantante y también se dedica a la actuación, declaró que los medios de comunicación dejaron a un lado el padecimiento de su padre para enfocarse en descalificarlos tanto él como a su hermano.

En vez de decir '¡Wau!, César Bono quiere trabajar a sus… Se acaba de salvar de una operación de vida o muerte'. ¡Ah, no, eso no importa! Mencionó algo de mantener. Humillemos a este par de niños… Bueno, de adultos", declaró.

Y agregó: "Yo podría quedarme callado, pero como te decía, me ha costado un friego y he luchado un friego, no sé si más que otros o menos que otros, o si más por ser hijo dé o menos, no sé, me ha costado un friego, y de lo que se habla de mí ahorita en un programa tan importante, es de algo que ni saben".

Finalmente, Leonardo prefirió reservarse la plática que tuvo con su padre respecto al comentario que hizo; sin embargo, dejó claro que su relación con él sigue intacta y pide no verse involucrado en dimes y diretes.

Mis conversaciones con mi papá, son con mi papá y es privado, lo que sí es público es mi trabajo y la verdad es que creo que todo se desvirtuó, si hay alguien a quien ama César Bono es a sus hijos", finalizó.

Fuente: Agencia México