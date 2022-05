Periodista argentino revela que habría sido del paradero de Larry Ramos, pareja de Ninel Conde

Ciudad de México.- El periodista argentino Maximiliano Lumbia, mediante una entrevista reveló que presuntamente Larry Ramos, ex de Ninel Conde, ya estaría muerto debido a que habría sufrido una traición.

Fue mediante su intervención en el programa de Jorge Carbajal, donde el argentino argumentó que ya habría dejado de existir tras escapar de las autoridades de Estados Unidos.

Me llega una información extraoficial, que el señor Larry Ramos no estaría más con vida. Que no solamente estaría prófugo, sino que no estaría en el plano terrenal", argumentó.