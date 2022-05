¿Suegra tóxica? Madre de Belinda festeja su ruptura con Christian Nodal y lo humilla por "naco"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A tres meses de poner punto final a su compromiso, los dimes y diretes entre Christian Nodal y Belinda continúan a la orden del día. Aunque hace poco el sonorense dio señales de una posible reconciliación, al parecer su exsuegra no estaría de acuerdo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Y esque este martes se volvió viral la reacción de Belinda Schüll a un comentario de un fanático de Beli, quien señaló que la cantante y actriz ya no debería volver con Nodal, además de insultarlo llamándolo "naco".

En medio de indirectas de Beli al músico de regional mexicano y viceversa, ahora la madre de la española es quien da de qué hablar por su reacción a ese terrible ataque al ex de su hija, pues no solo le dio 'Like', sino que aplaudió el comentario.

Beli es lo máximo, please que ya no vuelva con el naco de Nodal", escribió una internauta, mientras que la madre de la cantante puso Like y añadió un comentario en donde varios emojis de manitas aplaudiendo.

Fue así que la señora dejó entrever que su relación con la expareja de su hija no terminó nada bien y no querría que ambos se reconciliaran, pues lo consideraría "poca cosa" para su hija.

El comentario fue dejado en un video que la madre de la cantante compartió en redes, donde aparece Belinda cantando con Lola Índigo en España. Schüll elogió el esfuerzo y talento de su hija, sin embargo, dio más de qué hablar su reacción.

La madre de la protagonista de Bienvenidos a Edén recibió fuertes críticas por su acción, y otros usuarios le hicieron ver que durante la relación de su hija con el intérprete de Adiós amor presuntamente ella se benefició.

¡Ah!, pero cuando viajaba en su jet privado no era un 'naco'".

Ni porque los mantenían a la bola de gorrones y así le pagan".

Vaya suegrita tóxica".

Como se recordará, en días pasados Belinda Schüll declaró que su hija se ha refugiado en el trabajo para salir adelante tras el fin de su compromiso matrimonial, contrario a su exyerno, a quien se le ha visto con varias mujeres.

Lo que le ha pasado... ha estado escribiendo unos temazos impresionantes, de desamor, de amor, entonces todo esto lo que hace es que despierta más el alma, te inspira porque sufres y pues la verdad es que estar trabajando es como un salvavidas en este momento", comentó hace unas semanas para 'Ventaneando'.

Fuente: Agencia México, Twitter @YoZhoy e Instagram @schull.belinda