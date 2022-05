Terror en Televisa: Hospitalizan a exactriz de TV Azteca; confirmó en 'Hoy' que lucha por vivir

Ciudad de México.- Una polémica actriz y cantante, quien inició su carrera en la empresa TV Azteca, fue hospitalizada de emergencia luego de debutar en el programa Hoy de Televisa y confesar que está luchando por sobrevivir.

Se trata de la mexicana Toñita Salazar, quien saltó a la fama gracias al reality La Academia donde participó en la primera generación y se convirtió en toda una sensación gracias a sus escandalosas peleas con Myriam Montemayor, las cuales continúan hasta la fecha.

Como se sabe, la actriz de series como A cada quien su santo y La vida es una canción en TV Azteca lleva un tiempo colaborando con la televisora de San Ángel y recientemente hasta se unió al matutino de Las Estrellas.

¿La razón? Toñita fue llamada para participar en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy donde hace pareja con Chao.

En días pasados la llamada 'Negra de Oro' se sinceró con sus compañeros del matutino y con la audiencia, admitiendo que lleva años luchando por sobrevivir debido a que fue diagnosticada con depresión y ansiedad.

Cuando llega la depresión hay broncas... Empieza ese pensamiento negativo de 'lo estás haciendo mal', 'la gente se va a burlar'... Quiero que me vean grande y me está costando mucho. Me voy a levantar y voy a salir con más ímpetu y más ganas que nunca", expresó.