Galilea Montijo y Legarreta critican a mamá de Belinda en 'Hoy' por insultar a Christian Nodal

Ciudad de México.- Esta mañana el elenco del programa Hoy, liderado por las conductoras Andrea Legarreta y Galilea Montijo, dieron su postura sobre el polémico pleito que surgió entre Christian Nodal y Belinda Schüll, exsuegra del cantante, en las últimas horas.

Como se sabe, esta mañana el originario de Caborca, Sonora, utilizó su cuenta oficial de Twitter para írsele con todo a la mamá de su exprometida Belinda luego de que esta aplaudiera que lo llamaran "naco" en las redes sociales.

Nodal aseguró que doña Belinda estuvo explotando por años a la intérprete de En el amor hay que perdonar y aseguró que la había dejado sin nada.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando", escribió Christian hace unas horas.

Luego de estas fuertes declaraciones, los conductores de Televisa mostraron desagrado hacia la actitud de la señora Schüll.

La mamá de Belinda puso aplausitos en un comentario clasista y muy desagradable hacia Christian Nodal", señaló Martha Figueroa ante el asombro de 'La Gali' y Andy.

Acto seguido, la esposa de Erik Rubín le pidió a los internautas que no pasen el límite y que no para defender a sus artistas, tengan que humillar a otros: "¡Ay no, qué grosera! también los fans, a veces en ves de beneficiarlos les haces daño", agregó Andrea.

Mientras que Galilea hizo hincapié en que la madre de Belinda actuó mal por haberse entrometido en la ruptura de su hija y Christian:

Yo creo que como mamá o papá, yo aún no estoy en esa etapa, creo que hay que respetar esta parte de los hijos, como sanan, todo", dijo la tapatía.

A Andy también le pareció fuera de lugar cómo actuó la mujer española contra el intérprete de Adiós Amor y así lo defendió:

Oye que mamá Belinda no opinara algo así, además Nodal fue muy lindo con la familia y los ayudó mucho".

