Tras supuesta muerte de Larry Ramos, Ninel Conde reaparece con atractivo 'look' en Televisa

Ciudad de México.- La conocida actriz y cantante Ninel Conde hizo enloquecer a todos sus admiradores y fans en las redes sociales debido a que hace algunas horas publicó un par de fotografías en las que posa de lo más encantadora desde los foros de Televisa.

En las últimas horas la llamada 'Bombón Asesino' volvió a apoderarse de la atención en el mundo del espectáculo debido a que salió a la luz que su exesposo Larry Ramos podría ya estar muerto.

El periodista argentino Maximiliano Lumbia aseguró que el empresario colombiano sufrió una traición mientras huía de la justicia en Estados Unidos, donde lo acusaban de fraudes millonarios.

Me llega una información extraoficial, que el señor Larry Ramos no estaría más con vida. Que no solamente estaría prófugo, sino que no estaría en el plano terrenal", destacó.