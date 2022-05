Golpe a Christian Nodal: Tras exhibir infidelidad, Belinda se harta y lo humilla con duro mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que saliera a la luz que Christian Nodal reveló en pleno concierto que le fueron infiel en una de sus relaciones, los reflectores se posicionaron en Belinda, sin embargo, ahora ella rompe el silencio y da duro golpe al cantante.

A casi tres meses de hacerse oficial la inesperada ruptura de su compromiso con el cantante sonorense, Belinda dejó en shock a más de uno al hacer su regreso a la actuación en la serie española Bienvenidos a Edén.

Y este fin de semana, durante su paso por la alfombra roja de los Premio Platino en España, donde reside actualmente por trabajo, la artista fue cuestionada por un reportero dl matutino Sale el Sol sobre cómo se encuentra del corazón, a lo que explicó:

Estoy feliz, ¡estoy tan contenta!, porque de hecho hoy voy a presentar una categoría muy importante con Álvaro Morte, que es un súper actor que admiro demasiado, así que muy agradecida y contenta", dijo.

Al respecto de sus recientes declaraciones con relación a que abandonaría México para vivir en su tierra natal, la artista comentó:

Me quedó a vivir aquí por trabajo, por supuesto, estoy viviendo aquí una temporada, pero es porque tengo varios proyectos, no puedo decir todavía los proyectos que son, pero es por trabajo y me gusta España, es un país muy bonito, es una temporada, hay que ser como nómada, hay que estar donde el trabajo te llama".

Sin embargo, la cantante comentó que su amor por México sigue intacto, además de revelar lo que más extraña.

"Cada uno tiene su personalidad y México es México, siempre lo voy a defender hasta el último día de mi vida. Tengo mucho talento de voces por eso he hecho doblaje en pelis de animación, porque es parte de mí, me encanta, yo soy fan del doblaje y de hacer estos personajes y lo que más extraño estando aquí en España, es esa voz por las mañanas que es ‘tamales oaxaqueños, tamales calientitos’, ¡quiero oír esa voz!, la extraño, no saben cómo la extraño, esa parte tan maravillosa que solo México, ¡ay!, pero ¡cómo quiero unos tamales oaxaqueños!".

Ya en otra entrevista en el mismo evento pero para Ventaneando en TV Azteca, Linet Puente le preguntó cómo estaba su corazón y su respuesta dejó en shock, lanzándole una fuerte indirecta a Nodal, quien se ha dejado ver muy nervioso al ser cuestionado sobre ella.

Contrario a su expareja, Belinda se mostró segura de sí misma y comentó:

Estoy mejor que nunca. Son procesos de la vida. Ahora estoy muy tranquila, muy feliz. La vida es hermosa y te llena de sorpresas. Hoy voy a presentar uno de los premios más importantes que yo no puedo, Álvaro Morte de 'La Casa de Papel'. Dije qué bendición, agradecida con las sorpresas que me da Dios y con el público que me ha apoyado incondicionalmente, a ellos me debo".

Cabe recordar que el pasado 12 de febrero cuando Christian Nodal empleó las redes sociales para confirmar el fin de su compromiso con Belinda, a pesar de que ambos manifestaron estar muy enamorados.

A pesar de los rumores sobre los posibles motivos de su truene, hasta ahora se desconoce qué fue lo que los llevó a tomar caminos separados, aunque Nodal recientemente echó por tierra que haya sido por motivos de dinero como se especuló.

