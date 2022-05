Golpe a Eric del Castillo: Tras volver a México, Kate del Castillo recibe duro reclamo de su hermana

Ciudad de México.- La famosa conductora Verónica del Castillo, quien es hija del primer actor Eric del Castillo, de nueva cuenta está dando de qué hablar debido a que hizo un fuerte reclamo a su hermana Kate del Castillo.

La expresentadora de programas de TV Azteca como El club de Eva y Al Extremo se entrevistó con la revista TVyNovelas y mencionó que el encuentro que tuvo la exactriz de Televisa con 'El Chapo' Guzmán continúa trayendo problemas a su familia.

En primera instancia, Verónica comentó que para ella es momento de reconciliación en México debido a todo lo que está ocurriendo.

Yo creo que no es tiempo de pelear, ya nos peleamos mucho con los gobiernos ya es tiempo de paz y de reconciliación y reconstrucción de México y al que le quede el saco, que se lo ponga, hasta mi hermana".

Y acto seguido recordó que Kate continúa en pleito con el Gobierno federal, lo cual sigue dándole dolores de cabeza a su famoso padre y a su madre.

En otra plática con el portal TVNotas, Vero mencionó que nunca había visto tan enamorada a su hermana como ahora que mantiene un noviazgo con Edgar Bahena y reconoció que al parecer despertó su instinto maternal con los hijos de su pareja.

Sí, está como muy sensible a lo que no le gusta, que son los niños y está muy contenta con los niños de él. Eso me da gusto porque está despertando un instinto que nunca pensé que se le fuera a despertar".