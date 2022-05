Hermana de Kate del Castillo exhibe detalles íntimos de la vida de la actriz: "Sí está muy sensible"

Ciudad de México.- Sí bien hubo un tiempo en el que Kate Del Castillo estuvo ligada a la polémica del Chapo Guzmán y el narcotráfico, la celebridad se marchó de México y procuró continuar con su vida; sin embargo, recientemente, su hermana Verónica reveló detalles íntimos de la actriz.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como muchos de sus fans ya saben, Kate del Castillo se encuentra en una relación muy seria con el fotógrafo Édgar Bahena, quien tiene hijos, pero según datos de Verónica, a su hermana no le gustan los niños. Aún así su amor por su nuevo novio es tan grande que incluso ha comenzado a encariñarse con los pequeños.

Nunca la había visto tan enamorada, es rarísimo que se enamore, ya para que diga 'hoy tenemos niños, no podemos'. Yo así de wow, si está muy sensible a lo que no le gusta, que son los niños, está muy contenta con los hijos de él