Primero 'Luismi' y ahora Vicente Fernández: The Killers hace este homenaje en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- El pasado domingo 1 de mayo, la agrupación de rock The Killers cerró su gira por México con un concierto en el Estadio 3 de marzo en Guadalajara, recinto donde se reencontraron con los fans tapatíos quienes interpretaron sus más grandes éxitos.

"Que onda tapatíos, ha pasado mucho tiempo, pero aquí seguimos, es la última parada", destacó el vocalista de The Killers al arrancar el evento.

Los originarios de Las Vegas saldaron la deuda con los fans mexicanos al hacer vibrar con el ‘The Mirage Tour’, gira que los llevó primer a pisar Monterrey, la Ciudad de México y finalmente la perla tapatía, donde además Brandon Flowers, vocalista de la agrupación, dedicó un momento para homenajear a Vicente Fernández al interpretar el tema Por tu maldito amor.

Aunque la agrupación no entonó el tema completo y solo fue una frase muy corta, los presentes cimbraron el recinto al escucharlos cantar en español, pues cabe destacar que durante su concierto en Monterrey, Flowers interpretó un fragmento de Entrégate, tema de Luis Miguel.

El único evento donde los intérpretes de Somebody Told Me o Bones no interpretaron temas en español fue en la Ciudad de México; Sin embargo, esto no afectó a los fans pues tuvieron la oportunidad de cantar al unísono los mejores temas de la banda.

