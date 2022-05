Se volvió mujer: Tras 20 años de exclusividad, conductor renuncia a Televisa y llega a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor, quien estuvo durante 23 años en Televisa, es visto en TV Azteca por lo que aclaran si se va de la empresa tras renunciar a su contrato de exclusividad.

Se trata de Adrián Uribe, quien estuvo durante 23 años en Televisa en programas como Humor es... Los Comediantes, La Hora Pico, La Parodia, Programa Hoy y 100 Mexicanos Dijieron, dando vida a divertidos personajes, para lo cuales hasta se transformaba en mujer.

Hace unos meses, el conductor reveló en exclusiva para el programa Ventaneando de TV Azteca que decidió renunciar a su contrato de exclusividad en la televisora de San Ángel para poder hacer otras cosas, por lo que de inmediato surgieron especulaciones.

Se dijo que al también actor se le vio en los pasillos de TV Azteca, aunque al ser cuestionado sobre esto, él lo negó. En el programa Con Permiso, al aire por Unicable, Juan José Origel y Martha Figueroa comentaron sobre el conductor y revelaron si se va de Televisa.

Salió una nota donde decían que Adrián Uribe dejaba Televisa, que porque se iba a TV Azteca. Los medios se lo encontraron, le preguntaron y él dijo que no era cierto. Ya se le acabó la exclusividad en Televisa. Es un muchacho muy talentoso que lo quieren aquí y allá", dijo Pepillo.

Origel sí confirmó que también le contaron que estaba en negociaciones con TV Azteca pero que probablemente "no le llegaron al precio" o no convencieron al conductor, pues la elegida fue Atala Sarmiento.

A mí me contaron que sí lo vieron caminando por ahí. A lo mejor no le gustó la propuesta que le hicieron, no le pareció o no le llegaron al precio porque el programa que le iban a dar se queda nuestra querida Atala Sarmiento en República Dominicana".

Finalmente, Pepillo comentó que eso traerá preocupado al productor de ¿Quién es la máscara? Miguel Ángel Fox, ya que no sabría si se queda o no aún.

El que sí estaba muy mortificado es Miguel Ángel Fox, el productor, porque ya estaba apalabrado y todo para que sea él quien conduzca ¿Quién es la Máscara?, que lo hace muy bien. Habrá que ver a ver qué pasa con Adrián... no se va hombre, aquí tiene chamba para dar y prestar y todo".

Cabe mencionar que, en entrevista para El Universal, Uribe contó que él no perdió su contrato, ni se lo quitaron, sino que él renunció a él. Aunque se dijo que el motivo fue que el conductor había terminado de pagar una deuda millonaria que la empresa pagó cuando él estuvo en el hospital, él nunca lo afirmó.

A mí no me quitaron la exclusividad, la empresa quería firmarme, mi contrato se venció porque yo firmé 6 años y tenía mi contrato. Llevaba 20 años siendo exclusivo de Televisa, a la cual le tengo profundo agradecimiento; me hablaron para renegociar, y me dijeron 'vamos a firmar' y yo fui el que tomé la decisión, yo dije no", afirmó.

El conductor reveló que no se arrepiente, sin embargo, admitió que en un principio resintió el cambio económico.

Como toda decisión en la vida, de repente dices '¡ay cabrón!'; me acuerdo los primeros meses sin que cayera el cheque, sí se siente como: 'ay ya no tengo ese sueldo fijo ya, no tengo esa entrada', pero ¿te digo algo?... me siento muy satisfecho con la decisión que tomé".

Queda esperar para saber si Uribe se queda en la televisora o si decide irse a TV Azteca o a otra plataforma..

Fuente: Canal de YouTube de Unicable y El Universal e Instagram @adrianuribe