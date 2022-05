¡Shock en la farándula! Querida actriz es golpeada por una televidente: "Me aventó un puñetazo"

Ciudad de México.- Mucho se ha dicho que se debe separar al artista del arte y es que, ocasionalmente, hay actores que hacen tan bien su trabajo y que provocan que el público se olvide que se trata de un papel, lo que termina en insultos o en agresiones físicas en la vida real, tal y como le ocurrió a esta afamada actriz hace algunos años.

Ana Claudia Talancón es conocida por su participación en Soy tu fan, Como caído del cielo y el polémica cinta, El Crimen del Padre Amaro y es que hubo una temporada en la que se convirtió en una de las celebridades más cotizadas del cine; sin embargo, esto le llegó a pasar factura cuando fue violentada por una fan.

Talancón narró en el programa Tu-Night, de Omar Chaparro, que alguna vez fue a comprar un vestido a Los Ángeles, Estados Unidos, cuando optó por irse a un callejón desolado, de pronto una mujer la alcanzó y le reclamó por una acción que había cometido su personaje en una novela brasileña en la que había participado.

Una señora se acercó con un carrito, y de repente me dijo: '¿Cómo crees que puedes hablarle así a tu mamá y salirte con la tuya?', y me avienta un puñetazo y me empieza arañar toda", narró Talancón