Shock en TV Azteca: Carlos Rivera olvida a Cynthia Rodríguez y dedica canción a su gran amor

Ciudad de México.- Lleno de nostalgia, el ganador de La Academia Carlos Rivera se olvida de Cynthia Rodríguez revela en exclusiva para Venga la Alegría de TV Azteca a quién le dedica una historia de amor plasmada en su nuevo video musical.

Tras acudir a su tierra Tlaxcala para grabar un video con Carlos Vives y presumir toda la riqueza cultural del lugar donde nació, fue abordado en el palenque en Jalisco y habló de los 20 años de La Academia, a celebrarse este año.

En exclusiva, el cantante recordó para el matutino de TV Azteca donde trabaja su novia Cynthia Rodríguez, su paso por el proyecto que cambió su vida y le ayudó a despegar en la música.

Es el proyecto que me cambió la vida. Con el que yo comencé esta carrera. Son 18 años, no es poco. Tenía 17 y justo cumplí 18 allí. Me conmueve mucho ver todo lo que ha pasado y ver a tanta gente ilusionada con una oportunidad".

Y agregó: "Veo a chavos que entran en Academias anteriores y veo que me mencionan y hablan de mi carrera como una inspiración. Eso para mí significa mucho".

Los éxitos no se han detenido pues acaba de grabar el video de una canción nueva, la cual le dedicó a un gran amor que no es Cynthia. ¿Hay otra mujer? ¿Se acabó el amor? No, sino que la dedica a su tierra Tlaxcala.

Acabo de estar toda esta semana en Tlaxcala, en mi tierra para grabar el video de 'Te soñé' con Carlos Vives. La grabamos ahí porque es una historia de amor pero para mi tierra".

Finalmente, sobre su regreso a los palenques, dijo: "Estoy muy contento de estar aquí, regresando a los palenques porque le da mucha identidad a nuestro país y me gusta por la cercanía con la gente".

